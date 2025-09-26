Димитриевич — о контракте с «Зенитом»: хотел остаться в Евролиге

Северомакедонский разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич высказался о своём переходе в санкт-петербургский клуб.

– Ты стал одним из самых высокооплачиваемых игроков в Лиге ВТБ. Каково быть членом одного из лучших клубов Европы?

— Изначально хотел остаться в Евролиге и присоединиться к коллективу, где смогу найти себя и показать навыки. Это то, чего у меня не было в «Милане». Но никто из Евролиги не дал мне такой возможности, поэтому появилась идея снова вернуться в Единую лигу, чтобы найти себя в работе с таким хорошим тренером, как Александр Секулич.

Знаю его, мы играли с «Локомотивом-Кубань», когда он был там. Все видят, как он работает со Словенией. Так что рассчитываю вернуть свою игру и найти ритм. Все очень надеемся, что сможем вернуться в Евролигу. Когда это произойдёт, хочу быть лидером команды, и мы покажем превосходную работу, — сказал Димитриевич на YouTube-канале SwishCast – Sportski Podcast.