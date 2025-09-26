6-кратный чемпион НБА посетил домашний стадион ФК «Реал» и получил именную футболку клуба

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» американец Скотти Пиппен посетил вместе с бывшим игроком НБА испанцем Руди Фернандесом стадион «Сантьяго Бернабеу», который является домашней ареной мадридского футбольного клуба «Реал».

Интересно, что Пиппен также получил именную футболку с номером 33, под которым выступал, когда играл на профессиональном уровне.

Фото: Пресс-служба БК «Реал»

Скотти 60 лет. Он является семикратным участником Матча всех звёзд НБА и двукратным олимпийским чемпионом в составе национальной команды США. В североамериканской лиге Пиппен выступал с 1987 по 2004 год.