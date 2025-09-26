«Мы должны выиграть трофей». Димитриевич — о «Зените»

Северомакедонский разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич высказался о своём новом клубе.

«Куда бы я ни приходил, говорю: «Да, мы должны выиграть трофей». Таков мой менталитет всегда. Когда приходил на первое интервью в УНИКСе, говорил: «Мы должны идти за трофеем, у нас есть команда, способная на это».

В этом году ситуация такая же, у нас много новых игроков, новый тренер, новая система, нужно пройти через процесс адаптации. Когда всё сложится, будем очень хорошей командой. Думаю, мы и ЦСКА — главные фавориты», — сказал Димитриевич на YouTube-канале SwishCast – Sportski Podcast.

«Зенит» в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ занял второе место, уступив в финальной серии ЦСКА.