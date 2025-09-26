Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«В 90-х годах он не был бы тем же игроком». Скотти Пиппен усомнился в навыках Карри

«В 90-х годах он не был бы тем же игроком». Скотти Пиппен усомнился в навыках Карри
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» американец Скотти Пиппен высказался насчёт потенциального противостояния между «быками» и пиковой версией команды «Голден Стэйт Уорриорз».

«Всё зависит от правил. Если игра будет проходить по сегодняшним правилам, то это одно дело. Но с правилами НБА времён 1990-х Карри не был бы тем же игроком. Если бы мы соревновались в его эпоху, то мы чувствовали бы себя свободнее: никто не держит, никто не останавливает. Не знаю, кто из нас бы победил.

Нас не заставляли бросать по 25–50 трёхочковых за игру. В этом смысле они, вероятно, выиграли бы, потому что у них были бы два лучших снайпера — Стеф и Клэй. Но мы играли жёстко и наши оппоненты не могли набирать больше 75-80 очков. Сегодня это практически невозможно», — приводит слова Пиппена издание Marca.

Материалы по теме
«Никогда не были особенно близки». Скотти Пиппен — об отношениях с Майклом Джорданом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android