«В 90-х годах он не был бы тем же игроком». Скотти Пиппен усомнился в навыках Карри

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» американец Скотти Пиппен высказался насчёт потенциального противостояния между «быками» и пиковой версией команды «Голден Стэйт Уорриорз».

«Всё зависит от правил. Если игра будет проходить по сегодняшним правилам, то это одно дело. Но с правилами НБА времён 1990-х Карри не был бы тем же игроком. Если бы мы соревновались в его эпоху, то мы чувствовали бы себя свободнее: никто не держит, никто не останавливает. Не знаю, кто из нас бы победил.

Нас не заставляли бросать по 25–50 трёхочковых за игру. В этом смысле они, вероятно, выиграли бы, потому что у них были бы два лучших снайпера — Стеф и Клэй. Но мы играли жёстко и наши оппоненты не могли набирать больше 75-80 очков. Сегодня это практически невозможно», — приводит слова Пиппена издание Marca.