Звезда НБА сыграет значимую роль в присоединении «ПСЖ» к европейской лиге НБА — Forbes

36-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда, сыграет значимую роль в переходе баскетбольного подразделения футбольного клуба «ПСЖ» в европейскую конференцию НБА. Об этом информирует журналист издания Forbes Эван Сайдери на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, «ПСЖ» заплатит более $ 500 млн за присоединение, а у Дюранта будет весомый голос в процессах принятия решений.

Напомним, в июне стало известно, что Кевин вошёл в число миноритарных владельцев «ПСЖ». Сообщается таже, что европейская конференция НБА будет запущена не ранее 2027 года.

