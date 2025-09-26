Скидки
Джейсон Тейтум назвал величайшего в истории и самого любимого игрока НБА

Джейсон Тейтум назвал величайшего в истории и самого любимого игрока НБА
27-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейсон Тейтум, выступающий на позиции лёгкого форварда в «Бостон Селтикс», ответил, кого считаем величайшим в истории баскетболистом, а также назвал своего самого любимого игрока НБА.

«Я считаю, что Майкл Джордан — лучший в истории. Но мой любимый игрок — Коби Брайант», — приводит слова Тейтума портал Fadeaway World.

В данный момент Тейтум проходит процесс реабилитации, поскольку в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА этого года с «Нью-Йорк Никс» Джейсон порвал ахиллово сухожилие. Тогда «Кельты» проиграли сопернику со счётом 2-4 и вылетели из постсезона. Тейтум был выбран «Бостоном» на драфте НБА 2017 года под третьим номером.

