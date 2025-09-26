Скидки
«Это был единичный случай». Пиппен заявил, что Дончич больше не дойдёт до финала НБА

Комментарии

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» американец Скотти Пиппен выразил сомнение в шансах 26-летнего разыгрывающего защитника калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенца Луки Дончича когда-нибудь вновь дойти до финальной серии НБА.

«Благодаря своему игровому стилю Дончич добрался до финала НБА, но не уверен, что он сможет снова этого добиться. Это был единичный случай», — приводит слова Пиппена издание Marca.

Напомним, Дончич в 2024 году смог выйти в финал НБА в составе техасского клуба «Даллас Маверикс», где сыграл с «Бостон Селтикс». Команды провели пять матчей, в четырёх из которых победу одержали «кельты», став чемпионом.

Комментарии
