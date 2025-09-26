Лиллард сообщил, когда планирует вернутся на площадку в НБА

35-летний разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» американец Дэмьен Лиллард сообщил, когда планирует вернуться на площадку в НБА.

«Чёрт, наверное, вернусь в строй начале следующего сезона. Ахиллово сухожилие… с этим шутки плохи. Мне просто нужно всё сделать правильно», — приводит слова Лилларда портал Fadeaway World.

Напомним, в данный момент 35-летний баскетболист проходит реабилитацию по восстановлению левого ахиллова сухожилия, которое он порвал по ходу третьего матча первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» (103:129). Отметим, что «Милуоки Бакс», за который выступал Дэмьен в прошлом сезоне, уступил в серии с «Индианой» со счётом 1-4. В межсезонье Лиллард вернулся в «Портленд».