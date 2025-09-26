Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лиллард сообщил, когда планирует вернутся на площадку в НБА

Лиллард сообщил, когда планирует вернутся на площадку в НБА
Комментарии

35-летний разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» американец Дэмьен Лиллард сообщил, когда планирует вернуться на площадку в НБА.

«Чёрт, наверное, вернусь в строй начале следующего сезона. Ахиллово сухожилие… с этим шутки плохи. Мне просто нужно всё сделать правильно», — приводит слова Лилларда портал Fadeaway World.

Напомним, в данный момент 35-летний баскетболист проходит реабилитацию по восстановлению левого ахиллова сухожилия, которое он порвал по ходу третьего матча первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» (103:129). Отметим, что «Милуоки Бакс», за который выступал Дэмьен в прошлом сезоне, уступил в серии с «Индианой» со счётом 1-4. В межсезонье Лиллард вернулся в «Портленд».

Материалы по теме
The Athletic представил рейтинг силы разыгрывающих НБА. На высший уровень попали трое
Материалы по теме
Лучшее в НБА возвращение домой
Лучшее в НБА возвращение домой
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android