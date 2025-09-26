Скидки
Баскетбол

«Плакал два часа». Тейтум раскрыл, что был эмоционально разбит, когда получил травму

Аудио-версия:
Комментарии

27-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейсон Тейтум, выступающий на позиции лёгкого форварда в «Бостон Селтикс», вспомнил свои эмоции после получения травмы ахиллова сухожилия.

«Буквально сидел в раздевалке и плакал два часа, потому что в моей голове крутилось столько мыслей: «Чёрт, моя карьера закончена? Меня что, обменяют? Все мои одноклубники от меня отвернутся?» Вся моя баскетбольная карьера пронеслась перед глазами. Я в расцвете сил, один из лучших баскетболистов мира, такое чувство, будто всё это у меня отняли», — приводит слова Тейтума журнал People.

Напомним, Тейтум порвал ахиллово сухожилие в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА этого года с «Нью-Йорк Никс». «Кельты» проиграли сопернику со счётом 2-4 и вылетели из постсезона. Тейтум был выбран «Бостоном» на драфте НБА 2017 года под третьим номером.

Комментарии
