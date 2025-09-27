Инсайдер сообщил статус Леброна в деятельности «Лейкерс» в межсезонье

Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, принимал ли участие 40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс в деятельности фронт-офиса калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает на позиции разыгрывающего защитника.

«Насколько я понимаю, Леброн Джеймс вообще не участвовал в деятельности «Лейкерс» в это межсезонье. Он приедет на пресс-конференцию, на тренировочные сборы, и мы посмотрим, как будет выглядеть команда. Леброн пока не узнавал, как обстоят дела. Он наслаждается летом», — приводит слова Чарании портал Fadeaway World.