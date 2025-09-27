Скидки
ФИБА может отстранить израильские сборные по рекомендации МОК — Mundo Deportivo

Комментарии

Международная федерация баскетбола (ФИБА) может отстранить израильские коллективы в случае рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

«Реальность нынешней ситуации такова, что ФИБА по-прежнему пользуется поддержкой и руководствуется принципами и рекомендациями МОК, поэтому на данный никаких изменений в этом вопросе нет. Таким образом, на данный момент нет никаких ограничений в отношении израильских спортсменов или израильских команд», — приводит слова представителя ФИБА издание Mundo Deportivo.

Вопрос об отстранении израильских команд связан с военным конфликтом Израиля и Палестины, а также с обстановкой в секторе Газа.

