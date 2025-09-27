Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Баскетбол объединяет, а не разделяет». Евролига — об отстранении израильских команд

«Баскетбол объединяет, а не разделяет». Евролига — об отстранении израильских команд
Аудио-версия:
Комментарии

В Евролиге прокомментировали призыв председателя правительства Испании Педро Санчеса исключить Израиль из международных спортивных соревнований.

«Баскетбол служит мостом, объединяющим людей, а не разделяющим их. Следовательно, наша обязанность — действовать независимо от геополитических конфликтов. На сегодняшний день нет никаких санкций или ограничений, введённых национальными или международными властями, которые препятствовали бы участию израильских команд в международных спортивных соревнованиях. Как и в прошлом, баскетбольная Евролига будет активно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности всех участников своих мероприятий и будет следовать любому политическому решению, которое будет принято как на национальном, так и на международном уровне в случае, если это произойдёт.

Решение отстранить российские команды от участия в соревнованиях Евролиги и Еврокубка было вызвано исключительно санкциями и ограничениями, введёнными национальными и международными властями, которые делают невозможным проведение матчей Евролиги в России и других странах, где мог бы проводиться турнир», — приводит заявление Евролиги издание Mundo Deportivo.

Материалы по теме
ФИБА может отстранить израильские сборные по рекомендации МОК — Mundo Deportivo
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android