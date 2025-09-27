«Баскетбол объединяет, а не разделяет». Евролига — об отстранении израильских команд

В Евролиге прокомментировали призыв председателя правительства Испании Педро Санчеса исключить Израиль из международных спортивных соревнований.

«Баскетбол служит мостом, объединяющим людей, а не разделяющим их. Следовательно, наша обязанность — действовать независимо от геополитических конфликтов. На сегодняшний день нет никаких санкций или ограничений, введённых национальными или международными властями, которые препятствовали бы участию израильских команд в международных спортивных соревнованиях. Как и в прошлом, баскетбольная Евролига будет активно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности всех участников своих мероприятий и будет следовать любому политическому решению, которое будет принято как на национальном, так и на международном уровне в случае, если это произойдёт.

Решение отстранить российские команды от участия в соревнованиях Евролиги и Еврокубка было вызвано исключительно санкциями и ограничениями, введёнными национальными и международными властями, которые делают невозможным проведение матчей Евролиги в России и других странах, где мог бы проводиться турнир», — приводит заявление Евролиги издание Mundo Deportivo.