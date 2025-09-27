Тренер «Пармы» Пашутин оценил готовность команды к дебютному матчу сезона с УНИКСом

Главный тренер команды «Бетсити Парма» Евгений Пашутин высказался о первом матче сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«Ожидаем серьёзной игры. Провели два матча с УНИКСом — они традиционно играют агрессивную защиту, прессинг по всему полю. Усилили состав свой, но основные остались. Весь российский состав. Пришёл Брайс наш, Пьер. Но, думаю, стиль Перасовича остаётся таким же — жёсткая защита и доминация на щитах. Мы провели две недели вместе полным составом. Это время позволит нам лучше понимать и быть готовыми к такой агрессивной игре УНИКСа.

Мы играем на выезде, в Казани, открытие чемпионата. То есть мы должны показать свою лучшую игру и быть готовыми к тем скоростям, которые предлагает УНИКС. Мы сами так выступаем и должны навязывать свой темп, коммуницировать, играть быстро, с самоотдачей, быстро реагировать на ситуации, чтобы не было рывков у УНИКСа. Ну и быть готовыми к снайперам в виде Брайса и Пьера на периметре. Под кольцом также справляться.

Это большой праздник, начало чемпионата, открытие Единой лиги. И сразу с места в карьер. Начинаем сезон с одним из сильнейших соперников, будем готовы. Естественно, нам надо время — две недели вместо полутора месяцев вместе. Первые игры чемпионата — для сплочения. До этого сыграли с «Уралмашем» товарищеский матч — роли определяются, ребята уже адаптируются к системе нашей защитной и нападения. Представим «Парму» в этом году лучше, чем до этого, добиваясь целей, которые поставило руководство», — приводит слова Пашутина пресс-служба команды.