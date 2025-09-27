Тренер Клюндиковой призвала сменить руководство WNBA после проигрыша «Финиксу» в плей-офф

59-летняя американка Шерил Рив, являющаяся главным тренером команды Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Миннесота Линкс», раскритиковала лигу после поражения в третьем матче полуфинала плей-офф с «Финикс Меркури» (76:84).

«Я хочу призвать к смене руководства на уровне лиги, когда речь идёт о судействе», — сказала Рив на пресс-конференции.

После этого поражения счёт в серии до трёх побед не в пользу баскетболисток «Миннесоты» — 1-2. Мария Клюндикова, выступающая за «Ликс», провела на площадке больше 18 минут, набрав восемь очков, сделав шесть подборов, одну передачу и три блок-шота. Анастасия Косу не вышла на паркет.

У «Финикса» лучшими стали Алисса Томас и Сату Сабалли, набрав 21 и 23 очка соответственно.