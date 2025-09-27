Скидки
Видео: документальный фильм Кайри Ирвинга

Видео: документальный фильм Кайри Ирвинга
33-летний звёздный баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайри Ирвинг, выступающий за команду «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего защитника, выпустил в социальных сетях документальный фильм «Жизнь Кая».

В видеоролике Кайри запечатлел свои кадры с летнего отдыха и времяпрепровождения с близкими, а также занятий на тренировках.

Кайри Ирвинг в марте 2025 года получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто». Травма не позволила ему завершить прошлый сезон, в котором он провёл 50 игр и набирал в среднем 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи.

