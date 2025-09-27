Халибёртон посетил матч «Индианы» с «Лас-Вегасом» в полуфинале WNBA

25-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции разыгрывающего защитника, посетил матч плей-офф женской НБА (WNBA).

Тайриз пришёл на полуфинальную серию «Индианы Фивер», фанатом которой является, с «Лос-Вегас Эйсес». В ночь на 27 сентября команды проводили третий матч, в котором баскетболистки «Лас-Вегаса» оказались сильнее, победив со счётом 84:72 и выйдя вперёд в серии — 2-1.

Лучшим игроком матча стала защитница «Эйсес» Джеки Янг — 25 очков, пять подборов, четыре передачи и один перехват при четырёх потерях. Финалисты определятся после трёх побед.