Третий номер драфта НБА — 2023 получил разрыв подколенного сухожилия
21-летний американский разыгрывающий защитник Скут Хендерсон, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс», получил разрыв подколенного сухожилия, о чём сообщила пресс-служба команды.

Хендерсон получил повреждение во время одной из тренировок в межсезонье. Сообщается, что к упражнениям в зале он вернётся в течение четырёх-восьми недель.

Скут был выбран «Портленд Трэйл Блэйзерс» в первом раунде драфта НБА 2023 года под общим третьим номером. С 2021 по 2023-й он выступал в Лиге развития НБА за команду «Джи-Лига НБА Игнайт». Также принял участие в Матче восходящих звёзд НБА до прихода в лигу, выступив за коллектив Джейсона Терри.

