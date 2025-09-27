Скидки
Перасович — о старте Единой лиги: УНИКС пока ни разу не сыграл в полном составе

Перасович — о старте Единой лиги: УНИКС пока ни разу не сыграл в полном составе
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о предстоящем старте сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ игрой с командой «Бетсити Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Бетсити Парма
Пермский край
«В предсезонный период наша основная задача — подготовиться и набрать форму. К сожалению, пока команда ни разу не сыграла в полном составе. Поэтому неизвестно, как УНИКС проявит себя в первой игре. Надеюсь, в воскресенье мы увидим все наши возможности.

«Парма» — сильный клуб. В их составе пять американских легионеров и хорошие российские баскетболисты. На мой взгляд, в стартующем чемпионате они смогут побороться за высокие позиции и выйти в плей-офф. Это действительно опасный соперник. Надеюсь, что мы хорошо подготовились и подойдём к матчу в наилучшей форме», — приводит слова Перасовича пресс-служба команды.

