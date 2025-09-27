Скидки
Кайл Лоури: буду работать на полную ставку и помогу «Филадельфии»

Комментарии

39-летний американский защитник Кайл Лоури, являющийся игроком команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», высказался о своей роли в коллективе на фоне травм среди одноклубников.

«В этом году меня не будет в студии. Я по-прежнему буду работать на полную ставку в «Филадельфии», и это поможет «Сиксерс» снова подняться на новые высоты. Но я с нетерпением жду возможности поделиться игрой и своими знаниями об игре», — приводит слова Лоури издание Sports Illustrated.

Ожидается, что в сезоне-2025/2026 Кайл будет выполнять роль ассистента главного тренера и проведёт на площадке минимальное количество времени.

