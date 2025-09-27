Скидки
Центровой УНИКСа заявил, что казанцы готовы к сезону Единой лиги на 99,9%

Центровой УНИКСа заявил, что казанцы готовы к сезону Единой лиги на 99,9%
31-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции форварда и центрового за УНИКС, Руслан Абдулбасиров оценил готовность казанцев к сезону-2025/2026.

«Думаю, мы готовы на 99,9%. С «Пармой» уже несколько раз встречались в предсезонных играх, поэтому знаем их сильные и слабые стороны. Работаем и разбираем комбинации. Что за 0,1%? После Кубка 30-летия «Урал-Грейта» в Перми некоторые наши иностранцы заболели. Совсем недавно они восстановились и вернулись к тренировкам.

Моя адаптация [к команде] прошла нормально. У меня было достаточно времени влиться в коллектив: мы начали подготовку в августе, сейчас – конец сентября. Понимаю философию Перасовича – не полностью, конечно, но начинаю вникать в его тактику как в защите, так и в нападении», — приводит слова Абдулбасирова пресс-служба команды.

