«Несправедливо». Паскуаль — о «Финале четырёх» в Евролиге

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о формате финальной части сезона Евролиги.

— Димитрис Итудис уже много лет говорит, что чемпион Евролиги должен определяться в серии плей-офф, и, похоже, сейчас с ним соглашается все больше голосов. Вы согласны?

— Мы всегда можем поговорить об этом с разных точек зрения. Например, если вы выиграете регулярный чемпионат, будет ли несправедливо, если вы проиграете в плей-офф? У вас всегда может быть другая точка зрения на то, что справедливо, а что нет. Самое честное соревнование в рамках одного турнира всегда такое: идёт регулярный чемпионат, все играют по два раза друг с другом, и в конце концов победитель остаётся победителем. Это самое «честное» соревнование, которое только может быть.

Но, конечно, у вас должны быть плей-офф и «Финал четырёх». Всегда есть возможность покритиковать то или иное соревнование или систему за их справедливость или её отсутствие. Например, в прошлом сезоне с «Зенитом» мы финишировали первыми в регулярном чемпионате, а затем проиграли в плей-офф. Справедливо это или нет? Конкуренция такова, какова она есть. Мы должны это принять. В нашем случае ЦСКА обыграл нас, так что мы должны поздравить их, и на этом всё. Мы не можем сказать потом, несправедливо это или нет, потому что мы были лучше в течение нескольких месяцев регулярного чемпионата.

Лично мне очень нравится формат Евролиги. «Финал четырёх» — люблю это. Конечно, несправедливо, но мы играем для болельщиков. Большая часть нашей профессии также связана с болельщиками нашей команды и любителями баскетбола. Что касается системы, то единственная проблема для меня сейчас — это увеличение количества игр. В некоторых национальных лигах, как, например, в Испании, сочетание обоих турниров будет невероятным. Я не знаю, как с этим можно справиться. Новые матчи каждые 48 часов. Неизбежно будет больше травм. С моей точки зрения, это будет слишком много, — приводит слова Паскуаля издание Eurohoops.