В УНИКСе оценили готовность «Пармы» к новому сезону Единой лиги перед очной встречей

31-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции форварда и центрового за УНИКС, Руслан Абдулбасиров высказался о предстоящем матче с «Бетсити Пармой» в 1-м туре Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 28 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК УНИКС Казань Бетсити Парма Пермский край

«В принципе одинаково настраиваюсь на любого соперника – неважно, играл в этом клубе или нет. Тем более я защищал цвета «Пармы» не в прошлом сезоне. Для меня нет разницы, с кем играть. Думаю, ещё не все игроки «Пармы» раскрылись. Но Террелл Картер уже демонстрирует хороший баскетбол. У уральцев неплохой российский состав. Все с броском, каждый может взять на себя атаку, поэтому легко нам не будет.

Две победы над «Пармой» в предсезонке? Товарищеские игры нельзя принимать в расчёт. Прежде всего, уверен, нельзя расслабляться. Стартует регулярный сезон, так что настрой у всех будет отличаться от подготовительного периода. Во время предсезонки игроки больше взаимодействуют между собой, коммуницируют. В чемпионате всё официально, подход серьёзнее», — приводит слова Абдулбасирова пресс-служба команды.