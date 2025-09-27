Скидки
Шестикратный чемпион НБА объяснил, как улучшить Матч всех звёзд

Шестикратный чемпион НБА объяснил, как улучшить Матч всех звёзд
Комментарии

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» американец Скотти Пиппен поделился мнением о том, как улучшить формат Матча всех звёзд.

«Я просто думаю, что им нужно привлечь «новую кровь». Игроки, которым по 17, 18 или 20 лет становились участниками Матча всех звёзд, больше не хотят конкурировать, и это вредит игре. Если они привлекут «новую кровь» и отпустят молодых игроков, думаю, они смогут добиться конкурентоспособной игры», — приводит слова Пиппена издание Marca.

Скотти 60 лет. Он является семикратным участником Матча всех звёзд НБА и двукратным олимпийским чемпионом в составе национальной команды США. В североамериканской лиге Пиппен выступал с 1987 по 2004 год.

