Баскетбол

Букер: я в долгу перед городом, моя задача — привезти сюда чемпионские перстни

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер заявил, что хотел бы принести чемпионский титул команде и отметил, что он чувствует, что находится в долгу перед болельщиками.

«Меня приняли здесь 18-летним парнишкой. Даже когда я явно делал всё не лучшим образом, мне давали возможность играть, учиться на ошибках, бросали в огонь, а люди всё равно оказывали мне поддержку. Когда в 2020 и 2021 годах пришёл успех, чувствовалось, как изменилась энергия.

Я в долгу перед этим городом, перед фанатами. Я считаю, что потенциал не раскрыт до конца – нам нужно привезти сюда чемпионские перстни, это моя основная задача», — приводит слова Букера Sports Illustrated.

