Главная Баскетбол Новости

«Жду, когда он докажет, что принадлежит к элите НБА». Перкинс — о Девине Букера

«Жду, когда он докажет, что принадлежит к элите НБА». Перкинс — о Девине Букера
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс лестно высказался в адрес 28-летнего лидера и защитника «Финикс Санз» соотечественника Девина Букера, отметив его потенциал в лиге.

«Смотрю на Девина Букера и понимаю, что он в данный момент на коне. И когда я говорю это, имею в виду, что ему пора продемонстрировать всему миру, что Букер является частью элиты НБА. Может ли он стать тем игроком, который будет главным во франшизе «Финикс Санз»? Я с нетерпением жду этого момента.

Три или четыре года назад он уже выходил в финал НБА. Да, тогда у него были сильные партнёры: Крис Пол и Деандре Эйтон. Однако за последние четыре года команда потеряла многих тренеров и игроков. Теперь я готов наблюдать за тем, как Девин Букер докажет, что он действительно принадлежит к этой элите лиги», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.

