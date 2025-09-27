Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Будет гораздо комфортнее». Дончич — о предстоящем сезоне НБА в составе «Лейкерс»

«Будет гораздо комфортнее». Дончич — о предстоящем сезоне НБА в составе «Лейкерс»
Комментарии

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич с воодушевлением высказался о предстоящем сезоне НБА, который станет для него первым полноценным в составе «озёрников» после обмена из «Даллас Маверикс».

«Это похоже на начало. Мне очень комфортно… Особенно ездить в тренировочный лагерь, знаете ли, готовиться вместе с парнями. Теперь буду чувствовать себя гораздо комфортнее», — приводит слова Дончича издание The Athletic.

В минувшем сезоне североамериканской лиги Дончич сыграл 50 матчей в регулярном чемпионате за «Даллас» и «Лейкерс». В среднем за матч Лука набирал 28,2 очка, делал 7,7 передачи и отдавал 8,2 подбора.

Материалы по теме
Каким был Лука Дончич в 17 лет
Каким был Лука Дончич в 17 лет
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android