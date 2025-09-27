«Будет гораздо комфортнее». Дончич — о предстоящем сезоне НБА в составе «Лейкерс»

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич с воодушевлением высказался о предстоящем сезоне НБА, который станет для него первым полноценным в составе «озёрников» после обмена из «Даллас Маверикс».

«Это похоже на начало. Мне очень комфортно… Особенно ездить в тренировочный лагерь, знаете ли, готовиться вместе с парнями. Теперь буду чувствовать себя гораздо комфортнее», — приводит слова Дончича издание The Athletic.

В минувшем сезоне североамериканской лиги Дончич сыграл 50 матчей в регулярном чемпионате за «Даллас» и «Лейкерс». В среднем за матч Лука набирал 28,2 очка, делал 7,7 передачи и отдавал 8,2 подбора.