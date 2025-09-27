Дюрант продлит контракт с «Хьюстоном» — инсайдер

36-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда, в ближайшее время с высокой вероятностью продлит контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер Джейк Фишер.

Дюрант имеет право продлить соглашение до 30 июня 2026 года, добавив к нему два сезона на общую сумму около $ 122 млн.

Кевин дебютировал в НБА в 2007 году. За это время Дюрант выступал за такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз».

В прошлом сезоне НБА Дюрант, выступавший за «Финикс», принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, делал шесть подборов и выполнял 4,2 передачи.