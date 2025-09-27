Скидки
Генменеджер «Лейкерс» дал загадочный ответ на вопрос о продлении контракта с Леброном

Генменеджер «Лейкерс» дал загадочный ответ на вопрос о продлении контракта с Леброном
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дейв Макменамин сообщил, что генеральный менеджер клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка дал загадочный ответ на вопрос о том, собирается ли руководство команды продлевать контракт с 40-летним четырёхкратным чемпионом НБА американцем Леброном Джеймсом.

«Я связался с Робом после того, как он дал свой первоначальный ответ, сказав, что будет рад, если Леброн сам определит своё дальнейшее будущее. И я спросил его: «А что, если Леброн примет решение летом 2026 года и захочет продлить контракт с вами?» Роб ответил: «Мы были бы рады, если бы Леброн завершил карьеру в «Лейкерс». Он не стал обсуждать возможность продления ещё одного контракта», — приводит слова Макменамина портал Fadeaway World.

