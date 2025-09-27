Эмбиид раскрыл состояние своего здоровья перед новым сезоном НБА

31-летний центровой клуба «Филадельфия Сиксерс» американец Джоэл Эмбиид рассказал, что процесс его реабилитации проходит успешно, отметив, что уже стал принимать участие в тренировках.

«Чувствую себя довольно хорошо. Думаю, за последние пару месяцев мы добились большого прогресса. У нас есть план [моего восстановления], стараемся выполнить все пункты. В дальнейшем нам придётся ориентироваться на мои ощущения, поэтому просто двигаемся вперёд день за днём, становимся сильнее и лучше. Я уже принял участие в нескольких тренировках на площадке, всё идёт по плану», — приводит слова Эмбиида портал Basketball Network.