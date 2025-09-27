Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эмбиид раскрыл состояние своего здоровья перед новым сезоном НБА

Эмбиид раскрыл состояние своего здоровья перед новым сезоном НБА
Комментарии

31-летний центровой клуба «Филадельфия Сиксерс» американец Джоэл Эмбиид рассказал, что процесс его реабилитации проходит успешно, отметив, что уже стал принимать участие в тренировках.

«Чувствую себя довольно хорошо. Думаю, за последние пару месяцев мы добились большого прогресса. У нас есть план [моего восстановления], стараемся выполнить все пункты. В дальнейшем нам придётся ориентироваться на мои ощущения, поэтому просто двигаемся вперёд день за днём, становимся сильнее и лучше. Я уже принял участие в нескольких тренировках на площадке, всё идёт по плану», — приводит слова Эмбиида портал Basketball Network.

Материалы по теме
«Эмбиид поступал неправильно в прошлом сезоне». Уиндхорст — о восстановлении игрока
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android