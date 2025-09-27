Алекса Аврамович высказался о провале сборной Сербии на Евробаскете

Защитник сборной Сербии Алекса Аврамович высказался о провале команды на чемпионате Европы.

«Особо мне нечего комментировать. Мы были не в лучшей физической форме — вот и всё. Так сложилось. Нет никакого смысла жаловаться, что мы остались без капитана, а многие были травмированы и больны.

Мы вышли и показали максимум в тот момент. Этого оказалось недостаточно, мы не смогли добиться желаемого результата. Постараемся вернуться на путь славы», — приводит слова Аврамовича Sportal.

Напомним, на Евробаскете-2025 Сербия считалась одним из фаворитов, но сенсационно проиграла Финляндии в 1/8 финала со счётом 86:92.