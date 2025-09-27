Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер раскрыл действия «Хьюстона» на фоне травмы Ванвлита

Инсайдер раскрыл действия «Хьюстона» на фоне травмы Ванвлита
Комментарии

Инсайдер Джейк Фишер высказался о изменениях в составе «Хьюстон Рокетс» на фоне травмы Фреда Ванвлита.

«Источники из клуба говорят, что в ближайшие месяцы «Рокетс» планируют проверить Рида Шеппарда и Амена Томпсона в роли основных разыгрывающих, прежде чем рынок обменов откроется по-настоящему», – сказал Фишер в подкасте Марка Стейна.

Ванвлит получил разрыв передней крестообразной связки и, вероятно, пропустит весь следующий сезон. Как сообщалось ранее, команда не сможет подписать никого из свободных агентов до проведения обмена или осуществления других финансовых манипуляций. Команда находится на $ 1,25 млн ниже первого потолка зарплат.

Материалы по теме
«Хьюстон» не сможет подписывать свободных агентов без расчистки зарплатного потолка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android