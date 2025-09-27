Инсайдер раскрыл действия «Хьюстона» на фоне травмы Ванвлита

Инсайдер Джейк Фишер высказался о изменениях в составе «Хьюстон Рокетс» на фоне травмы Фреда Ванвлита.

«Источники из клуба говорят, что в ближайшие месяцы «Рокетс» планируют проверить Рида Шеппарда и Амена Томпсона в роли основных разыгрывающих, прежде чем рынок обменов откроется по-настоящему», – сказал Фишер в подкасте Марка Стейна.

Ванвлит получил разрыв передней крестообразной связки и, вероятно, пропустит весь следующий сезон. Как сообщалось ранее, команда не сможет подписать никого из свободных агентов до проведения обмена или осуществления других финансовых манипуляций. Команда находится на $ 1,25 млн ниже первого потолка зарплат.