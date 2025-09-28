Первый номер драфта НБА — 2025 Флэгг встретился с Майклом Джорданом

Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан встретился с новичком и форвардом «Даллас Маверикс» Купером Флэггом, который был выбран под первым номером на прошедшем драфте НБА. Соответствующая фотография их встречи появилась в социальных сетях «Далласа».

Майкл Джордан и Купер Флэгг Фото: Социальные сети «Далласа»

Примечательно, что после драфта Флэгг говорил о своём желании однажды сыграть с легендарным спортсменом в гольф, а также включал Джордана в свой список величайших баскетболистов в истории, отмечая его невероятную настойчивость и стремление к совершенству в каждом аспекте игры.

