Локомотив-Кубань — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: расписание матчей 28 сентября

Единая лига: расписание матчей дня-открытия сезона-2025/2026 28 сентября
Комментарии

В воскресенье, 28 сентября, состоится первый игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонников российского баскетбола ожидают сразу два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 28 сентября

14:00 мск. «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш».
18:00 мск. УНИКС — «Бетсити Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Сезон закончится 22 апреля 2026 года. Команды сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга: каждый с каждым (по две встречи дома и на выезде). По итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф. От стадии плей-ин в новом сезоне решили отказаться.

«Локо» и УНИКС входят в сезон. Чего ожидать от первых матчей Единой лиги?
