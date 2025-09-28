Единая лига: расписание матчей дня-открытия сезона-2025/2026 28 сентября
В воскресенье, 28 сентября, состоится первый игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонников российского баскетбола ожидают сразу два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Единая лига. Расписание на 28 сентября
14:00 мск. «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш».
18:00 мск. УНИКС — «Бетсити Парма».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Бетсити Парма
Пермский край
Сезон закончится 22 апреля 2026 года. Команды сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга: каждый с каждым (по две встречи дома и на выезде). По итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф. От стадии плей-ин в новом сезоне решили отказаться.
