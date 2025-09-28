Скидки
«Ты всегда завидовал Леброну». Дюрант поругался с другом Джеймса

36-летний американский форвард и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за команду «Хьюстон Рокетс», в социальной сети Х поругался с другом четырёхкратного обладателя титула Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») под псевдонимом Cuffs The Legend.

Cuffs The Legend обозревает баскетбол и американский футбол, а также дружит с Леброном. Под одним из постов Дюранта в социальной сети Х блогер написал, что ментальное здоровье Кевина было подорвано за два года выступлений в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Извини, меня раздражают бездельники… но твоё ментальное здоровье зависит от Леброна Джеймса, и это безумие, потому что ты не играешь против него в баскетбол или что-то в этом роде, тебя зовут просто Каффс…ха-ха-ха, дурдом в 2025 году», — ответил Дюрант.

«Я просто хотел пошутить над тем, что твоё ментальное здоровье высмеивается из-за пребывания в «Уорриорз», но раз уж ты тут стремишься обидеть тех, кто был на твоей стороне… Мы оба знаем, что ты ЗАВИДУЕШЬ Леброну… Ты буквально отправлял тонны сообщений и голосовых заметок какому-то чуваку (в течение многих лет) с ревностью в сердце к Джеймсу, но улыбаешься во все 32 зуба, когда оказываешься рядом с ним… перестань выпендриваться перед интернет-мальчишкой», — ответил Cuffs The Legend.

