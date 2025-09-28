Скидки
Баскетбол

Атаман — о Шрёдере: когда подписываю игрока, то смотрю на границы его достоинства

Атаман — о Шрёдере: когда подписываю игрока, то смотрю на границы его достоинства
Главный тренер греческого «Панатинаикоса» и сборной Турции Эргин Атаман прокомментировал критику в свой адрес со стороны 32-летнего звёздного разыгрывающего защитника Денниса Шрёдера.

«Шрёдеру не нужно извиняться передо мной. У каждого своё мнение, и меня это не волнует. Но когда я подписываю контракт с игроком, я в первую очередь оцениваю его личность и границы его достоинства», — приводит слова Атамана издание Eurohoops.

Конфликт между тренером и баскетболистом начался на Евробаскете-2025, где Турция и Германия встретились в финале, который выиграли немецкие игроки (88:83). Шрёдер выкрикивал оскорбительные фразы в адрес Атамана.

