«Недоукомплектованы». Ведищев оценил готовность «Локомотива-Кубань» к новому сезону

Президент команды «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев оценил готовность краснодарцев к сезону-2025/2026 Единой лиги ВТБ.
«Мне кажется, мы на правильном пути. Тренерский штаб опытный, талантливый. Команда достаточно боевая. Думаю, мы можем добиться тех целей, которые перед собой поставили. Мы немного недоукомплектованы, понимаем это и ищем игроков, которые нам подходят и способных усилить нас.
Входим в начало сезона в нормальных кондициях, также есть какие-то травмы, которые нам мешают, но это не только у нас, а у многих команд. Начало сезона, новая вообще ситуация и вызовы, поэтому сыгрываемся», — приводит слова Ведищева пресс-служба команды.