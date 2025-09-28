«Недоукомплектованы». Ведищев оценил готовность «Локомотива-Кубань» к новому сезону

Президент команды «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев оценил готовность краснодарцев к сезону-2025/2026 Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мне кажется, мы на правильном пути. Тренерский штаб опытный, талантливый. Команда достаточно боевая. Думаю, мы можем добиться тех целей, которые перед собой поставили. Мы немного недоукомплектованы, понимаем это и ищем игроков, которые нам подходят и способных усилить нас.

Входим в начало сезона в нормальных кондициях, также есть какие-то травмы, которые нам мешают, но это не только у нас, а у многих команд. Начало сезона, новая вообще ситуация и вызовы, поэтому сыгрываемся», — приводит слова Ведищева пресс-служба команды.