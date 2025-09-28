Скидки
Локомотив-Кубань — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Недоукомплектованы». Ведищев оценил готовность «Локомотива-Кубань» к новому сезону

«Недоукомплектованы». Ведищев оценил готовность «Локомотива-Кубань» к новому сезону
Комментарии

Президент команды «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев оценил готовность краснодарцев к сезону-2025/2026 Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
«Мне кажется, мы на правильном пути. Тренерский штаб опытный, талантливый. Команда достаточно боевая. Думаю, мы можем добиться тех целей, которые перед собой поставили. Мы немного недоукомплектованы, понимаем это и ищем игроков, которые нам подходят и способных усилить нас.

Входим в начало сезона в нормальных кондициях, также есть какие-то травмы, которые нам мешают, но это не только у нас, а у многих команд. Начало сезона, новая вообще ситуация и вызовы, поэтому сыгрываемся», — приводит слова Ведищева пресс-служба команды.

Комментарии
