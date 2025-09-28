Скидки
Локомотив-Кубань — Уралмаш. Прямая трансляция
Шрёдер — об Атамане: к счастью, ты никогда не был моим тренером

32-летний разыгрывающий защитник сборной Германии и клуба НБА «Сакраменто Кингз» Деннис Шрёдер, признанный MVP Евробаскета-2025, ответил главному тренеру Турции Эргину Атаману.

«К счастью, ты никогда не был моим тренером. Не я всё это затеял… Ты это сделал и кое-что сказал о нас. Так что, если ты действительно хочешь поговорить, тебе придётся подтвердить, что ты не говорил этого!!! Прости, тренер!» — написал Шрёдер в социальных сетях.

Конфликт между лидером немцев и тренером Турции начался на чемпионате Европы — 2025. После победы в финале со счётом 88:83 Деннис выкрикивал нецензурные обращения в адрес Эргина.

Комментарии
