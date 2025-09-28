Защитник «Локомотива-Кубань» рассказал о настрое команды на дебютный матч сезона-2025/2026

24-летний разыгрывающий защитник «Локомотива-Кубань» Макар Коновалов оценил готовность краснодарцев к дебютной игре сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Взаимодействуем лучше ещё, чем на сборах. Работаем и над защитой, и над нападением. Стали намного лучше коммуницировать в защите. Думаю, мы готовы к первой игре и будем показывать свою лучшую форму. Вчера была отличная тренировка и по энергии, и по настроению.

Все ребята уже соскучились по сезону и хотят начать его с хорошей ноты — с победы. В Краснодаре хорошо поддерживают, даже когда был игроком МБА. Приходите поддержать, постараемся порадовать победой», — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.