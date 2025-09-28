Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Хочет паспорт». Лидер «Зенита» Фрейзер оценил российскую музыку

«Хочет паспорт». Лидер «Зенита» Фрейзер оценил российскую музыку
Комментарии

Американский защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Трент Фрейзер вместе с новичком коллектива Владиславом Емченко поставил оценку российским музыкальным композициям.

Видео доступно в телеграм-канале БК «Зенит».

После того как Трент стал подпевать популярной песне «Матушка» в исполнении Татьяны Куртуковой, Владислав пошутил: «Он просто хочет русский паспорт», после чего Фрейзер и Емченко засмеялись.

Сегодня, 28 сентября, стартует 1-й тур Единой лиги в сезоне-2025/2026. В матче открытия в Краснодаре сыграют «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш». Санкт-петербуржцы проведут свою дебютную встречу 1 октября у себя дома, где сыграют с «Автодором».

