«Хочет паспорт». Лидер «Зенита» Фрейзер оценил российскую музыку

Американский защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Трент Фрейзер вместе с новичком коллектива Владиславом Емченко поставил оценку российским музыкальным композициям.

Видео доступно в телеграм-канале БК «Зенит».

После того как Трент стал подпевать популярной песне «Матушка» в исполнении Татьяны Куртуковой, Владислав пошутил: «Он просто хочет русский паспорт», после чего Фрейзер и Емченко засмеялись.

Сегодня, 28 сентября, стартует 1-й тур Единой лиги в сезоне-2025/2026. В матче открытия в Краснодаре сыграют «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш». Санкт-петербуржцы проведут свою дебютную встречу 1 октября у себя дома, где сыграют с «Автодором».