Россиянин Амосов включён в заявку «Реала» на Евролигу в сезоне-2025/2026

17-летний российский профессиональный баскетболист Егор Амосов, играющий на позиции лёгкого форварда, был включён в заявку мадридского «Реала» на сезон-2025/2026 Евролиги.

Фото: https://www.euroleaguebasketball.net/en/euroleague/teams/real-madrid/roster/mad/

Егор Амосов — воспитанник самарского баскетбола, в 14 лет подписал профессиональный контракт с БК «Самара» и стал самым молодым игроком в истории клуба и Единой лиги ВТБ.

В 2025 году стало известно, что он продолжит свою карьеру в мадридском «Реале». А сам Егор заявил, что рассматривает этот этап как подготовку к дальнейшему профессиональному росту и возможному переходу в американский баскетбол. Своим любимым игроком Егор считает звёздного Луку Дончича («Лос-Анджелес Лейкерс»), профессиональный рост которого также пришёлся на карьеру в Мадриде.