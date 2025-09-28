Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Россиянин Амосов включён в заявку «Реала» на Евролигу в сезоне-2025/2026

Россиянин Амосов включён в заявку «Реала» на Евролигу в сезоне-2025/2026
Комментарии

17-летний российский профессиональный баскетболист Егор Амосов, играющий на позиции лёгкого форварда, был включён в заявку мадридского «Реала» на сезон-2025/2026 Евролиги.

Фото: https://www.euroleaguebasketball.net/en/euroleague/teams/real-madrid/roster/mad/

Егор Амосов — воспитанник самарского баскетбола, в 14 лет подписал профессиональный контракт с БК «Самара» и стал самым молодым игроком в истории клуба и Единой лиги ВТБ.

В 2025 году стало известно, что он продолжит свою карьеру в мадридском «Реале». А сам Егор заявил, что рассматривает этот этап как подготовку к дальнейшему профессиональному росту и возможному переходу в американский баскетбол. Своим любимым игроком Егор считает звёздного Луку Дончича («Лос-Анджелес Лейкерс»), профессиональный рост которого также пришёлся на карьеру в Мадриде.

Материалы по теме
В «Реал» перешёл 17-летний россиянин! Чем известен Егор Амосов и что ждёт его в Испании?
В «Реал» перешёл 17-летний россиянин! Чем известен Егор Амосов и что ждёт его в Испании?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android