Елевич: интересно посмотреть на Димитриевича и трио из Краснодара в «Зените»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился своими ожиданиями от сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ, который стартует сегодня, 28 сентября.

«От нового сезона жду очень многого. Первое — будет интересно посмотреть на новобранцев клубов Единой лиги. На то, как они зарекомендуют себя в новых коллективах. Очень любопытно будет наблюдать, как вернувшийся в лигу Ненад Димитриевич будет проявлять себя в составе «Зенита», как зарекомендует себя в петербургском клубе трио из Краснодара — Андрей Мартюк, Владислав Емченко и Дмитрий Узинский, перешедшие из «Локомотива‑Кубань».

УНИКС тоже очень прилично «упаковался» в межсезонье — надо наблюдать за его игрой. На слаженность взаимодействия игроков ЦСКА тоже интересно посмотреть. Интригует то, как будут выглядеть «Уралмаш», «Парма» и «Автодор», которые навязывали борьбу лидерам в минувшем сезоне. То есть будут ли они ещё подтягиваться.

Особый интерес у меня всегда вызывает тренерская работа, стратегии, тактические схемы. И здесь, конечно, особенно интересно, как проявит себя на самостоятельной работе в команде Единой лиги новый главный тренер «Локомотива» Антон Юдин», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».