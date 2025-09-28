«Чертовски устал». Тейтум — о восстановлении после разрыва ахиллова сухожилия

27-летний американский игрок и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Тейтум, выступающий на позиции лёгкого форварда за команду «Бостон Селтикс», опубликовал видеоролик, на котором запечатлены тренировки, направленные на восстановление после разрыва ахиллова сухожилия.

«Я чертовски устал. Я из кожи вон лезу, чтобы вернуться, восстановить здоровье из-за любви к игре», — сказал Джейсон в видео.

Напомним, Тейтум порвал ахиллово сухожилие в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА этого года с «Нью-Йорк Никс». «Кельты» проиграли сопернику со счётом 2-4 и вылетели из постсезона. Тейтум был выбран «Бостоном» на драфте НБА 2017 года под третьим номером.