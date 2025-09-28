«Надо идти своим путём». Елевич — о неучастии клубов РФ в международных турнирах

Заслуженный тренер России Сергей Елевич отреагировал на слова президента ЦСКА Андрея Ватутина про отсутствие международных турниров для российских команд после Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Мне понравилось то, что сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин: «Раз нас не пускают на международные соревнования — мы будем реализовывать свои возможности во внутреннем чемпионате, развивать его». Хорошо, что руководители клубов не опускают руки, а думают о перспективах нашей молодёжи. Надо идти своим путём. Я думаю, что мы выбрали верное направление. У нас есть молодые перспективные игроки и тренеры», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».