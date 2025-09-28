Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зарядили братьев на новый сезон». Баскетболисты ЦСКА посетили матч армейцев в РПЛ

«Зарядили братьев на новый сезон». Баскетболисты ЦСКА посетили матч армейцев в РПЛ
Комментарии

Баскетболисты ЦСКА в первый игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ посетили матч армейцев в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) с «Балтикой».

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

Пресс-служба ЦСКА подписала появление баскетболистов на футбольном стадионе: «Зарядили братьев на новый сезон!»

Армейцы презентовали свой состав на баскетбольный сезон и получили в ответ от фанатов мощный заряд кричалки «Мы — ЦСКА! Мы победим!»

В сезоне-2024/2025 ЦСКА занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги, а в плей-офф завоевал кубок, одолев в финальной серии санкт-петербургский «Зенит» со счётом 4-2. На прошлой неделе армейцы в финале Суперкубка Единой лиги уверенно обыграли «Зенит» — 96:79.

Футбольный ЦСКА сыграл 0:0 в первом тайме с калининградцами.

Сейчас читают:
«Сочи» приехал в Дагестан за первой победой в сезоне! Важный матч с «Динамо»! LIVE
Live
«Сочи» приехал в Дагестан за первой победой в сезоне! Важный матч с «Динамо»! LIVE
За кого будете больше всего переживать в сезоне-2025/2026 Единой лиги?
Опрос
За кого будете больше всего переживать в сезоне-2025/2026 Единой лиги?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android