«Зарядили братьев на новый сезон». Баскетболисты ЦСКА посетили матч армейцев в РПЛ

Баскетболисты ЦСКА в первый игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ посетили матч армейцев в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) с «Балтикой».

Пресс-служба ЦСКА подписала появление баскетболистов на футбольном стадионе: «Зарядили братьев на новый сезон!»

Армейцы презентовали свой состав на баскетбольный сезон и получили в ответ от фанатов мощный заряд кричалки «Мы — ЦСКА! Мы победим!»

В сезоне-2024/2025 ЦСКА занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги, а в плей-офф завоевал кубок, одолев в финальной серии санкт-петербургский «Зенит» со счётом 4-2. На прошлой неделе армейцы в финале Суперкубка Единой лиги уверенно обыграли «Зенит» — 96:79.

Футбольный ЦСКА сыграл 0:0 в первом тайме с калининградцами.