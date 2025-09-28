«Уралмаш» вырвал победу у «Локомотива-Кубань» броском под сирену в матче открытия сезона

В воскресенье, 28 сентября, на краснодарском стадионе «Баскет-Холл» состоялся матч открытия Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором встречались «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш». Хозяева площадки со счётом 85:86 (29:18; 16:20; 14:20; 26:28) проиграли представителям Екатеринбурга.

Лучшим игроком в составе краснодарцев стал форвард Антон Квитковских, установивший по ходу матча личный рекорд по очкам за матч в Единой лиге — 27 очков, три подбора и одна потеря при коэффициенте эффективности «+20».

Героем встречи стал американский атакующий защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс, который и принёс своей команде победу броском под сирену — 23 очка, два подбора, шесть передач, один блок-шот, одна потеря при коэффициенте эффективности «+25».