Локомотив-Кубань — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Баскетбол

Локомотив-Кубань — Уралмаш, результат матча 28 сентября 2025, счет 85:86, Единая лига ВТБ 2025-2026

«Уралмаш» вырвал победу у «Локомотива-Кубань» броском под сирену в матче открытия сезона
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 28 сентября, на краснодарском стадионе «Баскет-Холл» состоялся матч открытия Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором встречались «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш». Хозяева площадки со счётом 85:86 (29:18; 16:20; 14:20; 26:28) проиграли представителям Екатеринбурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 86
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Квитковских - 27, Робертсон - 11, Миллер - 10, Темиров - 10, Хантер - 10, Хэмм - 8, Мартин - 6, Коновалов - 3, Коско, Попов, Шеянов, Самойленко
Уралмаш: Нэвелс - 23, Герасимов - 13, Белянков - 11, Нэльсон - 9, Далтон - 7, Карданахишвили - 7, Писклов - 6, Даглас - 6, Петенев - 2, Новиков - 2, Пынько, Ивлев

Лучшим игроком в составе краснодарцев стал форвард Антон Квитковских, установивший по ходу матча личный рекорд по очкам за матч в Единой лиге — 27 очков, три подбора и одна потеря при коэффициенте эффективности «+20».

Героем встречи стал американский атакующий защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс, который и принёс своей команде победу броском под сирену — 23 очка, два подбора, шесть передач, один блок-шот, одна потеря при коэффициенте эффективности «+25».

Комментарии
