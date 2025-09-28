Видео: бросок Нэвелса, принёсший победу «Уралмашу» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Пресс-служба Единой лиги ВТБ выложила в социальные сети победный бросок 32-летнего американского разыгрывающего защитника Гарретта Нэвелса, который принёс «Уралмашу» победу в матче открытия Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 с «Локомотивом-Кубань» (86:85).

В концовке матча один из героев встречи Антон Квитковских, представляющий краснодарцев, вывел железнодорожников вперёд попаданием от щита. Тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун взял тайм-аут, а у екатеринбуржцев оставалось на атаку 2,9 с. После первого ввода мяча из-за боковой на Хэйдене Дагласе сфолил форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров. За 2,2 с. мяч был снова введён Тимофеем Герасимовым и его внутри трёхочковой получил Нэвелс, который развернулся и отправил его в корзину. После сирены мяч ещё скакал на дужке кольца, а затем провалился.