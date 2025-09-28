Скидки
Локомотив-Кубань — Уралмаш. Прямая трансляция
14:00 Мск
Баскетбол

Видео: бросок Нэвелса, принёсший победу «Уралмашу» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Видео: бросок Нэвелса, принёсший победу «Уралмашу» в матче с «Локомотивом-Кубань»
Пресс-служба Единой лиги ВТБ выложила в социальные сети победный бросок 32-летнего американского разыгрывающего защитника Гарретта Нэвелса, который принёс «Уралмашу» победу в матче открытия Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 с «Локомотивом-Кубань» (86:85).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 86
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Квитковских - 27, Робертсон - 11, Миллер - 10, Темиров - 10, Хантер - 10, Хэмм - 8, Мартин - 6, Коновалов - 3, Коско, Попов, Шеянов, Самойленко
Уралмаш: Нэвелс - 23, Герасимов - 13, Белянков - 11, Нэльсон - 9, Далтон - 7, Карданахишвили - 7, Писклов - 6, Даглас - 6, Петенев - 2, Новиков - 2, Пынько, Ивлев

В концовке матча один из героев встречи Антон Квитковских, представляющий краснодарцев, вывел железнодорожников вперёд попаданием от щита. Тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун взял тайм-аут, а у екатеринбуржцев оставалось на атаку 2,9 с. После первого ввода мяча из-за боковой на Хэйдене Дагласе сфолил форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров. За 2,2 с. мяч был снова введён Тимофеем Герасимовым и его внутри трёхочковой получил Нэвелс, который развернулся и отправил его в корзину. После сирены мяч ещё скакал на дужке кольца, а затем провалился.

