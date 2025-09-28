Форвард «Локомотива» Квитковских — рекордсмен Единой лиги по очкам в матчах открытия

24-летний российский профессиональный баскетболист Антон Квитковских, играющий на позиции лёгкого форварда за команду «Локомотив-Кубань», стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по очкам в матчах открытия сезона.

В дебютном матче сезона-2025/2026 «Локомотив-Кубань» встречался с «Уралмашем» и проиграл со счётом 85:86 (29:18; 16:20; 14:20; 26:28). Квитковских установил сразу два достижения — личный рекорд по очкам за матч и рекорд в матчах открытия. На счету Антона по итогам встречи 27 очков, три подбора и одна потеря при коэффициенте эффективности «+20».

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему игроку «Зенита» Забиану Дауделлу. В 2015-м году Забиан набрал 25 очков.