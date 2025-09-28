Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Локомотива» Квитковских — рекордсмен Единой лиги по очкам в матчах открытия

Форвард «Локомотива» Квитковских — рекордсмен Единой лиги по очкам в матчах открытия
Комментарии

24-летний российский профессиональный баскетболист Антон Квитковских, играющий на позиции лёгкого форварда за команду «Локомотив-Кубань», стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по очкам в матчах открытия сезона.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 86
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Квитковских - 27, Робертсон - 11, Миллер - 10, Темиров - 10, Хантер - 10, Хэмм - 8, Мартин - 6, Коновалов - 3, Коско, Попов, Шеянов, Самойленко
Уралмаш: Нэвелс - 23, Герасимов - 13, Белянков - 11, Нэльсон - 9, Далтон - 7, Карданахишвили - 7, Писклов - 6, Даглас - 6, Петенев - 2, Новиков - 2, Пынько, Ивлев

В дебютном матче сезона-2025/2026 «Локомотив-Кубань» встречался с «Уралмашем» и проиграл со счётом 85:86 (29:18; 16:20; 14:20; 26:28). Квитковских установил сразу два достижения — личный рекорд по очкам за матч и рекорд в матчах открытия. На счету Антона по итогам встречи 27 очков, три подбора и одна потеря при коэффициенте эффективности «+20».

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему игроку «Зенита» Забиану Дауделлу. В 2015-м году Забиан набрал 25 очков.

Материалы по теме
Видео: бросок Нэвелса, принёсший победу «Уралмашу» в матче с «Локомотивом-Кубань»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android