«Неистовая погоня». Гомельский — о победе «Уралмаша» над «Локомотивом-Кубань»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский отреагировал на победу «Уралмаша» над «Локомотивом-Кубань» (86:85) в матче открытия Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026.

«Регулярный сезон Единой лиги начался матчем в Краснодаре между «Локо» и «Уралмашем». Интерес вызывали практически новый состав хозяев и защита «Уралмаша». Первая половина встречи не предвещала трудностей для «Локо». Стартовая пятёрка тренера Юдина захватила инициативу, оторвалась в счёте до +10 и уступила своё место на площадке в плановой ротации. И оборона «Уралмаша» ничего поделать не могла.

А в середине второй четверти началась неистовая погоня гостей. Завершилась эта драма в сумасшедшей концовке. Лучший игрок атаки «Локо» Антон Квитковских вывел команду вперёд. На ответ оставалось шесть секунд. Но этого хватило для точного броска из угла площадки. «Уралмаш» забрал победу в первом матче сезона», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.