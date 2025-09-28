Тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал поражение команды в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Уралмашем» (85:86).

«Хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришёл за нас поболеть, поддержка была очень хорошая.

Обидно проигрывать броском на последней секунде, но результат на сегодня такой. Для нас была сложная игра, мы начали с очень хорошей энергией, получалось многое, но после того, как «Уралмаш» поставил зонную защиту, они нас затормозили. Вторая и третья четверть была для нас плохой в нападении, но нашей главной проблемой, как и в большинстве предсезонных игр, всё равно остается защита – прежде всего индивидуальная.

Мы продолжим работать по ранее намеченному плану. Ждём, когда вернутся в строй травмированные. И думаю, вскоре мы будем выглядеть совсем по-другому», — приводит слова Юдина официальный сайт Единой лиги ВТБ.