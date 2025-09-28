Скидки
Баскетбол

Тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал поражение команды в матче с «Уралмашем»

Тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал поражение команды в матче с «Уралмашем»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Уралмашем» (85:86).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 86
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Квитковских - 27, Робертсон - 11, Миллер - 10, Темиров - 10, Хантер - 10, Хэмм - 8, Мартин - 6, Коновалов - 3, Коско, Попов, Шеянов, Самойленко
Уралмаш: Нэвелс - 23, Герасимов - 13, Белянков - 11, Нэльсон - 9, Далтон - 7, Карданахишвили - 7, Писклов - 6, Даглас - 6, Петенев - 2, Новиков - 2, Пынько, Ивлев

«Хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришёл за нас поболеть, поддержка была очень хорошая.

Обидно проигрывать броском на последней секунде, но результат на сегодня такой. Для нас была сложная игра, мы начали с очень хорошей энергией, получалось многое, но после того, как «Уралмаш» поставил зонную защиту, они нас затормозили. Вторая и третья четверть была для нас плохой в нападении, но нашей главной проблемой, как и в большинстве предсезонных игр, всё равно остается защита – прежде всего индивидуальная.

Мы продолжим работать по ранее намеченному плану. Ждём, когда вернутся в строй травмированные. И думаю, вскоре мы будем выглядеть совсем по-другому», — приводит слова Юдина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

