Герасимов назвал фактор победы «Уралмаша» над «Локомотивом» в первом матче сезона ЕЛ

Защитник «Уралмаша» Тимофей Герасимов прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» (85:86) в первом матче сезона Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 86
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Квитковских - 27, Робертсон - 11, Миллер - 10, Темиров - 10, Хантер - 10, Хэмм - 8, Мартин - 6, Коновалов - 3, Коско, Попов, Шеянов, Самойленко
Уралмаш: Нэвелс - 23, Герасимов - 13, Белянков - 11, Нэльсон - 9, Далтон - 7, Карданахишвили - 7, Писклов - 6, Даглас - 6, Петенев - 2, Новиков - 2, Пынько, Ивлев

«В первую очередь всех с победой. Дорогого стоит начинать сезон с победы в первой игре, поэтому будем продолжать. На самом деле было небольшое волнение, думаю, как и у всех, и не были немножко готовы к защите «Локомотива» с первых минут. Со временем перестроились, поняли, как нужно двигать мяч, разыграли это преимущество и немножко переломили ход игры в нашу сторону.

Единственное, не могли остановить Квитковских, Кирилл Темиров тоже хорошо проявил себя. В целом мы показали более сплочённую командную игру, за счёт чего выиграли», — сказал Герасимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Новости. Баскетбол
