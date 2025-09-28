Герасимов назвал фактор победы «Уралмаша» над «Локомотивом» в первом матче сезона ЕЛ

Защитник «Уралмаша» Тимофей Герасимов прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» (85:86) в первом матче сезона Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь всех с победой. Дорогого стоит начинать сезон с победы в первой игре, поэтому будем продолжать. На самом деле было небольшое волнение, думаю, как и у всех, и не были немножко готовы к защите «Локомотива» с первых минут. Со временем перестроились, поняли, как нужно двигать мяч, разыграли это преимущество и немножко переломили ход игры в нашу сторону.

Единственное, не могли остановить Квитковских, Кирилл Темиров тоже хорошо проявил себя. В целом мы показали более сплочённую командную игру, за счёт чего выиграли», — сказал Герасимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.